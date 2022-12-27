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Экологи оштрафовали на 8,5 млн тенге водоснабжающее предприятие в СКО

27 Декабря 2022, 14:23
Экологи оштрафовали на 8,5 млн тенге водоснабжающее предприятие в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи провели профилактический контроль в ТОО «Кызылжар су» - предприятии, снабжающем регион водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, ТОО «Кызылжар су» относится к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам профконтроля специалисты установили ряд нарушений. В том числе нормативов допустимых выбросов, установленных для автомобилей и иных транспортных средств, нарушение экологических требований к операциям по управлению отходами. Производственный экологический контроль выполняется не в полном объеме.

«Допущены сверхнормативные эмиссии (превышение норм ПДС), а также сброс непронормированного ингредиента (загрязняющего вещества) – цинк, не предусмотренного экологическим разрешением», - сообщили в пресс-службе.

Все выявленные нарушения ТОО «Кызылжар су» должно устранить и выплатить штрафы на общую сумму почти в 8,5 млн тенге. Когда сроки предписания истекут, экологи проведут внеплановую проверку.


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