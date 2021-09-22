Экологи: Обмеление реки Урал может обернуться экокатастрофой

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экологи Атырауской области бьют тревогу. Обмеление трансграничной реки Урал может обернуться серьёзной экологической катастрофой. Уже сейчас в районе посёлка Алмалы водоём можно перейти вброд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Прежде полноводная река - сегодня похожа на большой канал. 30 лет назад объём воды в ней достигал 9 миллиардов кубометров. В этом году – Урал уменьшился втрое. По словам экоактивистов, необходимы дноуглубительные работы. Иначе - экологической катастрофы не избежать.

- На этих участках с 2004 года ведутся работы по углублению дна реки. Было очищено 16 перекатов. Но проведение работ на других участках даже не рассматривалось. Получается, что при разработке проекта исследования не проводились. По нашим данным, таких перекатов свыше 36. Межгосударственные соглашения не выполняются. Какую работу проводит комиссия, тоже неизвестно. Согласно статистике, за последние четыре года уровень воды в реке Урал снизился на 60%. Чтобы предотвратить дальнейшее обмеление, планируется углубить его дно на протяжении 51 километра, - сообщил Арман Хайруллин, председатель ОО «Атамекен Эко».

По словам руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлана Жантокова, «из республиканского бюджета на эти цели будет выделено 6 млрд тенге. Проектно-сметная документация разработана. Первый транш в 2 млрд тенге ожидаем уже в следующем году. Такие же работы будут проведены на реке Кигач».



