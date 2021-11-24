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вчера 23:15
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вчера 22:26
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Экологи обеспокоены обмелением реки Есиль
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи в ZOOM Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова выразила обеспокоенность обмелением реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы видим, что с 2020 года реке Есиль присваивается 5 класс качества. С 2016 года у нас приняли единую классификацию качества поверхностной воды, согласно которой у нас вода делится на 5 классов. Первые 4 класса воды пригодны для купания. На сайте «Казгидромета» есть интерактивная карта поверхности вод. Любой человек может открыть, посмотреть. Если этой реке присвоен 5 класс, купаться в нем нельзя. Поэтому запретили купаться в реке Есиль. Происходит обмеление реки Есиль. Это большая проблема. Также река загрязняется - люди бросают отходы. В этом году вместе с журналистами обнаружили, что во время строительства ЛРТ засыпали реку Есиль (около моста «Беласар»). Здесь стоял неприятный запах», - рассказала глава Ассоциации практикующих экологов.
По ее словам, согласно Водному кодексу, нельзя проводить такие работы, тем более есть понятие «водоохранная полоса, зона». Как отметила Лаура Маликова, в водоохранной зоне нельзя проводить строительные работы.
«Вопрос обмеления неоднократно поднимался. Департамент экологии проверял, фиксировал факты. Мы отправили соответствующее письмо заказчику акимата, взяли на контроль. У нас прошлый год был маловодным. Отмечается тенденция снижения стока. Соответственно, уменьшение объема воды влияет на качество воды», - прокомментировал руководитель Есильской бассейновой инспекции Серикжан Бекетаев.
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