8 Мая 2022 18:08

Экологи объяснили сброс черной массы в Каспий дноуглубительными работами

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появилось видео сброса в Каспийское море черной массы неизвестного происхождения. Кадры прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области и ТОО «МАЭК-Казатомпром», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО «МАЭК-Казатомпром», где зафиксировали место сброса из трубы черной массы, выехали специалисты областного департамента экологии. При проведении выездного осмотра экологи отобрали пробы атмосферного воздуха и воды с водозаборного канала.

«Водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий». На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО «Опреснительный завод «Каспий» ТОО «МАЭК-Казатомпром» проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1», - пояснили в департаменте экологии Мангистауской области.

Дноуглубительные работы проводят с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является морской, без каких-либо посторонних примесей, подчеркнули в ведомстве.

По словам представителей ТОО, проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

Специалисты департамента экологии по отобранным пробам воздуха каких-либо превышений не выявили.







