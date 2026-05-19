Экологи начали проверку после пожелтения листвы в промзоне Усть-Каменогорска

В Восточном Казахстане начали проверку после жалоб жителей на пожелтение посреди весны листвы деревьев в промышленной части Усть-Каменогорска, передает корреспондент агентства Kazinform.

Экологи уже напомнили, что похожая ситуация в городе происходила несколько лет назад и тогда была связана с неорганизованными выбросами на одном из предприятий. Как сообщили в департаменте экологии ВКО, аналогичный случай фиксировался в мае 2021 года.

— Тогда по результатам проверки было установлено, что на одном из предприятий северного промышленного узла произошла локальная разгерметизация крышки финальной абсорбционной башни установки по утилизации газов Lavalin на металлургическом комплексе «Казцинка», сопровождавшаяся неорганизованными выбросами газов, — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты вновь выясняют причины изменения состояния деревьев. Для этого к работе привлекли сотрудников научного центра.

По данным департамента, комиссионное обследование промышленной зоны запланировано на 28 мая.

— По результатам обследования и проведенных исследований будет дана соответствующая оценка и приняты дальнейшие меры в рамках действующего законодательства, — отметили экологи.

Окончательные выводы обещают озвучить после завершения проверки и лабораторных исследований.

