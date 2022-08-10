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Экологи Атырау не обнаружили превышения вредных веществ в атмосфере
10 Августа 2022 13:39

Экологи Атырау не обнаружили превышения вредных веществ в атмосфере

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проверку провели 9 августа после многочисленных сообщений в социальных сетях о неприятном запахе во многих микрорайонах города, часть из которых накрыл смог непонятного происхождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Атырауской области в связи с выявлением неприятных запахов на территории города Атырау провели проверку. Замеры атмосферного воздуха велись в районе Пропарки (АНПЗ), Химпоселка (АНПЗ), на загородной трассе Атырау-Уральск, в микрорайоне «Восток» (пл. Курмангазы - ул. Махамбета), а также в районе станций контроля качества воздуха на испарительной площадке Тухлая балка в селе Дамба.

Результаты замеров на сероводород на станции Пропарка (АНПЗ) - 0,00141 мг / м3, на станции Химпоселок (АНПЗ) - 0,00144 мг / м3, на станции №109 «Восток» (пл. Курмангазы ул. Махамбета) - 0,00112 мг / м3; содержание сероводорода на станции №114 «Загородная» (трасса Атырау-Уральск) - 0,00105 мг/м3, на Тухлой балке - 0,00117 мг/м3, в селе Дамба - 0,00012 мг/м3»,- сообщает пресс-служба департамента экологии.

Фактов превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Ранее сообщалось, что экологи в Атырау ищут источник едкого запаха. Сегодня в социальных сетях жители города вновь пожаловались на неприятный запах в ряде микрорайонов.


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