Экокультура «Таза Қазақстан» должна стать фундаментом идеологической модернизации — депутат

Депутат Тилектес Адамбеков предложил включить концепцию «Таза Қазақстан» в основные политические программы и уставы, которые объединят граждан независимо от политической идеологии, передает агентство Kazinform.

Депутат партии AMANAT Тилектес Адамбеков адресовал запрос на имя Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, в котором предложил расширить понятия экологической культуры «Таза Қазақстан». Он подчеркнул, что инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» стала одним из наиболее заметных общественных проектов, получившим широкий отклик среди граждан и объединившим общество вокруг идеи бережного отношения к окружающей среде.

Сегодня данная инициатива воспринимается не как разовая акция, а как важный элемент формирования новой экологической культуры и ответственности. Следует отметить, что в преамбуле Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, отмечена необходимость бережного отношения к природе.

— В этом контексте инициатива «Таза Қазақстан» приобретает особое значение как инструмент реализации конституционной реформы и формирования ответственного отношения к природе. В свою очередь, в рамках Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы, утвержденной Правительством Республики Казахстан, особое внимание уделяется вопросам устойчивого развития, улучшения экологической ситуации, повышения качества жизни и развития инфраструктуры. В этой связи представляется, что дальнейшее развитие инициативы «Таза Қазақстан» должно быть направлено на институционализацию государственной политики, — отметил депутат в обращении.

Депутат партии AMANAT Тилектес Адамбеков подчеркнул и предложил:

Всем политическим партиям включить принцип и концепцию «Таза Қазақстан» в свои основные политические программы и уставы, потому что «Таза Қазақстан» должен быть общим принципом и ценностью, объединяющей всех, независимо от политической идеологии; Инициатива «Таза Қазақстан» — это идея, обладающая огромным потенциалом для мобилизации общества, поэтому необходимо создать общенациональное движение или постоянно действующий штаб; Создать специальный сайт-платформу и другие цифровые информационные платформы, которые будут распространять информацию о реализации инициативы «Таза Қазақстан»; Мероприятия в рамках инициативы «Таза Қазақстан» должны проводиться в течение всего года. Однако наиболее заметные основные мероприятия обычно проводятся только весной и осенью, поэтому необходимо представить такие масштабные проекты, которые заметны в другие сезоны. Например, сбор мусора или очистка природных и исторических мест от различных надписей; Обеспечение рационального использования водных ресурсов. Например, путем запуска системы специальных резервуаров и хранилищ, которые собирают, очищают и хранят дождевую и талую воду для сельскохозяйственных нужд; Создание «зеленых коридоров» из многолетних деревьев вдоль дорог между населенными пунктами. Это уменьшит образование снежных заносов зимой и сократит частоту и продолжительность закрытия дорог.

Ранее Олжас Бектенов поручил усилить развитие экотуризма и инфраструктуры нацпарков в рамках культуры «Таза Қазақстан». Также сообщалось, что в регионах усиливают реализацию «Таза Қазақстан».