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    14:06, 17 Май 2021 | GMT +6

    Экочеллендж поддержали жители Есильского района столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане жители района Есиль поддержали челлендж «Посади свое дерево», который проходит в рамках экологического месячника «Бірге — таза Қазақстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    В Ботаническом саду учащиеся Республиканской физико-математической школы высадили 25 саженцев ели. После этого для школьников была проведена экскурсия по оранжерее, расположенной на территории Ботанического сада.

    Как отметили в акимате, «Посади свое дерево» — челлендж, стартовавший для того, чтобы заинтересовать горожан посадкой деревьев. Это актуальная проблема, так как уровень загрязнения воздуха растет день ото дня.

    1 гектар леса в год собирает до 100 тонн пыли. Руководствуясь этим, жители столицы запустили челлендж. До сегодняшнего дня его активно поддерживали городские обслуживающие организации — КСК и ОСИ, а также деятели искусства.

    Напомним, во всех районах столицы проходит экологический месячник «Бірге - Таза Қазақстан». По поручению Главы государства акимат будет массово озеленять не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и достопримечательности города. Массовое озеленение города позволит не только улучшить экологию, создать место для прогулок горожан, но и смягчить климатические условия города.

    В ходе мероприятия все присутствующие были обеспечены масками и перчатками, соблюдая санитарные нормы.


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