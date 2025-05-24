Экоакция «Таза Қазақстан»: известные параспортсмены страны высадили деревья в Астане
В Астане прошла экологическая акция в рамках масштабного республиканского проекта «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Известные казахстанские параспортсмены клуба «Елорда» высадили деревья на территории легкоатлетического спортивного комплекса «Казахстан».
В акции приняли участие известные спортсмены с ограниченными возможностями:
- Многократная чемпионка Казахстана по пара-пулевой стрельбе, участница Паралимпийских игр Севда Алиева;
- Призер параобстрела РК, призер Паралимпийских игр Ардак Оторбаев;
- Мастер спорта международного класса по пара-плаванию, многократный чемпион РК, серебряный призер этапа Кубка мира 2024 года Али Турганбек;
- Призер Олимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер Азиатских игр 2023 года и чемпионата мира, участник Паралимпийских игр-2024 Сиязбек Далиев.
Как сообщил руководитель спортивного клуба «Елорда» Азамат Тагаев, ранее параспортсмены провели встречу с руководством управления физической культуры и спорта города. На отчетной встрече были подведены итоги полугодия и озвучены планы на будущее.
— У нас скоро начнется параспартакиада. Это комплексные соревнования, где наши столичные спортсмены будут выступать по 17 видам спорта. Всего примут участие 189 спортсменов из Астаны. Турниры пройдут в 5 городах Алматинской, Жамбылской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, — сообщил он.
Всего в республиканских соревнованиях ожидается участие около 2000 параспортсменов из 20 регионов страны. Параспартакиада проводится раз в четыре года.
Также в ноябре спортсмены примут участие в сурдлимпийских играх в Токио. От столицы претендуют четверо спортсменов. А в декабре в Дубае состоятся юношеские Параазиатские игры по трем видам спорта.
По словам главы клуба, особое внимание на встрече было уделено родителям параспортсменов.
— На встрече мы наградили наших родителей, которые вносят свой вклад в развитие параспорта. Это очень важный момент. Потому что без поддержки родителей параспортсмены не могут показывать высокие результаты, — подчеркнул Азамат Тагаев.