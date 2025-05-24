Экоакция «Таза Қазақстан»: известные параспортсмены страны высадили деревья в Астане

Известные казахстанские параспортсмены клуба «Елорда» высадили деревья на территории легкоатлетического спортивного комплекса «Казахстан».

В акции приняли участие известные спортсмены с ограниченными возможностями:

Многократная чемпионка Казахстана по пара-пулевой стрельбе, участница Паралимпийских игр Севда Алиева;

Призер параобстрела РК, призер Паралимпийских игр Ардак Оторбаев;

Мастер спорта международного класса по пара-плаванию, многократный чемпион РК, серебряный призер этапа Кубка мира 2024 года Али Турганбек;

Призер Олимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер Азиатских игр 2023 года и чемпионата мира, участник Паралимпийских игр-2024 Сиязбек Далиев.

Как сообщил руководитель спортивного клуба «Елорда» Азамат Тагаев, ранее параспортсмены провели встречу с руководством управления физической культуры и спорта города. На отчетной встрече были подведены итоги полугодия и озвучены планы на будущее.

Фото: управление физической культуры и спорта города Астаны

— У нас скоро начнется параспартакиада. Это комплексные соревнования, где наши столичные спортсмены будут выступать по 17 видам спорта. Всего примут участие 189 спортсменов из Астаны. Турниры пройдут в 5 городах Алматинской, Жамбылской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, — сообщил он.

Всего в республиканских соревнованиях ожидается участие около 2000 параспортсменов из 20 регионов страны. Параспартакиада проводится раз в четыре года.

Также в ноябре спортсмены примут участие в сурдлимпийских играх в Токио. От столицы претендуют четверо спортсменов. А в декабре в Дубае состоятся юношеские Параазиатские игры по трем видам спорта.

Фото: управление физической культуры и спорта города Астаны

По словам главы клуба, особое внимание на встрече было уделено родителям параспортсменов.