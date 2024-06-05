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    22:04, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Экоакция «Таза Қазақстан»: 10 тонн мусора вывезли с окраин Макинска

    Экоакция «Таза Қазақстан»: 10 тонн мусора вывезли с окраин Макинска
    Фото: pixabay.com

    В городе Макинске Буландынского района Акмолинской области прошла экологическая акция в рамках общереспубликанского проекта «Таза Қазақстан». Местные экоактивисты очистили от мусора окраины города Макинска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экоакция «Таза Қазақстан»: 10 тонн мусора вывезли с окраин Макинска
    Фото: акимат Буландынского района

    В акции приняли участие молодежь, волонтеры, трудовые коллективы и просто неравнодушные жители района.

    Председатель районного маслихата Нурбек Сексенов отметил, что основная цель мероприятия - повышение экологической культуры граждан, популяризация ценностей бережного отношения к природе, окружающей среде на основе концепции «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

    - Общереспубликанский проект «Таза Қазақстан» продолжался с 6 апреля по 11 мая. Однако идея поддержания чистоты в городе Макинске и селах отозвалась в сердцах буландынцев и нашла свое продолжение. В первую неделю под названием «Таза өлке» жители района, организации, предприятия проводили уборку своих территорий и дворов. По итогам недели было вывезено порядка 10 тонн мусора, охвачено более двух тысяч жителей района. Во вторую неделю «Киелі мекен» проведена работа по благоустройству территории историко-культурных памятников. За неделю облагорожено 14 памятников с охватом 500 человек. В третью неделю «Жасыл аймақ» организована посадка саженцев деревьев, побелка насаждений. В районе посажено более трех тысяч саженцев. В посадке приняли участие более 1000 человек, - сообщили в пресс-службе акимата Буландынского района.

    Экоакция «Таза Қазақстан»: 10 тонн мусора вывезли с окраин Макинска
    Фото: акимат Буландынского района

    В четвертую неделю «Өнегелі ұрпақ» была организована уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий Домов престарелых. В рамках этой недели убрано более 10 территорий с охватом порядка двух тысяч человек.

    В рамках пятой недели «Мөлдір бұлақ» организована очистка от мусора окрестностей рек и озер. Общий объем вывезенного мусора составил две тонны.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Молодежь Волонтерство Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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