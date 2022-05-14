14 Мая 2022 14:31

Экоактивисты и фандрайзеры соберутся на фестивале в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Молодежный фестиваль «BIZ!» пройдет на алматинском Арбате с целью развития гражданской культуры, социальной активности и ответственности в молодежной среде, передает МИА «Казинформ».

Мероприятие состоится в субботу, 14 мая, с 15:00 до 18.00 по улице Жибек жолы, между улицами Панфилова и Байсеитовой.

По данным организаторов, фестиваль предоставит открытую площадку для молодежных общественных объединений, студенческих организаций и неформальных молодежных сообществ.

«Здесь пройдут презентации социальных проектов, лекции и мастер-классы по актуальным общественно-значимым темам: волонтерство, экоактивизм, фандрайзинг, международное сотрудничество. Также в рамках фестиваля пройдет акция «Голос поколения»: все желающие через мессенджер смогут обратиться со своими идеями, мечтами и пожеланиями к жителям и властям Алматы», – сообщили организаторы.

Организовало мероприятие общественное объединение «Два Крыла». Поддержку проекту оказывает Фонд Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии» (SICA), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID). Также содействие в проведении мероприятия оказывает акимат Алматы.

Фото: instagram.com/new_people_kz