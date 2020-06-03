Экоактивист Тимур Елеусизов о своей работе: В какой-то момент я понял, что это мое призвание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 5 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник экологов, экоактивистов – День эколога, который совпадает со Всемирным днем окружающей среды. О вопросах охраны окружающей среды корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с основателем экопатруля Тимуром Елеусизовым.

Тимур Елеусизов вспоминает, что осознанно он решил заниматься экологическими вопросами год назад. Сейчас он является заместителем председателя экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат», экоамбассадором от Алматы.

- Здравствуйте, Тимур. Что это значит экоамбассадором от Алматы?

- Это, условно говоря, мост между госструктурами (как департамент экологии) и народом. Мы послы доброй воли. Это означает, что у нас есть возможность транслировать свои идеи и мысли властям.

- Ваш отец - один из самых известных экологов страны Мэлс Елеусизов, который больше 20 лет занимается вопросами экологии. Можно сказать, что это он оказал влияние на Ваш выбор?

- Я был в постоянных поисках, долгое время искал себя и всегда был в тени своего отца. В какой-то момент понял, что это мое призвание, и я разбираюсь и понимаю то, что делаю, могу на что-то влиять, в первую очередь, на будущее своих детей, ведь если у нас будет нормальная экология, то и дети наши будут здоровыми.

- Вы эколог по специальности?

- Я юрист. Пришел в экологию, потому что видел много беззакония. Участвуя в разных акциях понял, что этот аспект нужно усиливать через юриспруденцию и создал общественное движение экопатруль. Нам удалось сократить вывоз чернозема в горах, плюс нет тотальной рубки деревьев. Большую часть такой незаконной рубки мы пресекаем и привлекаем нарушителей к ответственности.

- Вами в январе была инициирована акция по высадке соснового бора в Алатауском районе города. Расскажите о ней. Кто откликнулся?

- Это те граждане, у которых есть возможность от своего имени посадить дерево. Также участвовали в этой акции и компании. Условно говоря, люди покупают сосны, мы им всё организовываем, и они сажают. Сейчас акимат облагораживает, делает из этой посаженной лесопосадки сосновый сквер. Сосновый бор создавался общественными силами в поддержку акима города, его концепции «Миллион деревьев для Алматы» и второй концепции «Город без окраин», потому что в нижней части города нет нормальных парков и скверов. Была идея создать сосновый бор, который будет центром общественного притяжения, там же будут проводиться мероприятия.









- Как карантин повлиял на экологическую обстановку? Ваше мнение на этот счет? Улучшилось ли качество воздуха?

- Мое мнение - улучшилось, но это кратковременный эффект. Здесь можно судить по одной причине, что предприятия, кафе и рестораны - «плательщики эмиссии» (я так их называю) - бездействовали, так же как и автомобили, единственным источником загрязнения была ТЭЦ.

- Вносили ли Вы свои предложения по улучшению экообстановки в мегаполисе?

- Предложений было много. Первое – это развивать электротранспорт, гибридный транспорт. Предложения были и в акимат, и в Минэкологии. Нужно сокращать выбросы с таких заведений, как шашлычные, по крайней мере, заставлять их ставить фильтры, потому что они одни из источников загрязнения, плюс провоцируют рубку деревьев. В целом, одна «шашлычка» за неделю сжигает примерно один КамАЗ саксаула или другой древесины.

- Увеличивается ли число неравнодушных к вопросам экологии людей?

- С каждым годом увеличивается, даже с каждым днем. В моем движении я массово не привлекаю людей, обычно 10-15 человек. Считаю, волонтерство - двоякое действие, например, я создавал во время карантина волонтерское движение под своим крылом, собрали 30 машин, 40 человек мне помогало развозить продуктовые наборы для нуждающихся. Мы участвуем там, где нужно.

- В связи с послаблениями карантина, какие экологические акции планируются Вами?

- Планируем запускать в активную фазу экопатруль - общественный контроль с привлечением государственных органов. Планируем в конце лета сделать экофестиваль, где будет рассказано, что такое экоосознанность, и для чего она нужна.

- Спасибо за беседу!