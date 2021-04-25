Экоактивист Кайыржан Айсин: Экологичность становится трендом

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Предприниматель из Северо-Казахстанской области, ровесник Независимости Кайыржан Айсин намерен заниматься экологическим просвещением населения, чтобы помочь планете избавиться от мусора. О своих проектах он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Руководителю ТОО «Вторсырье» Кайыржану Айсину 34 года. По образованию он юрист, окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева. Однако с юриспруденцией отношения не сложились. Сразу после окончания вуза Кайыржан уехал в США, прожил там три года и вернулся в Петропавловск.

В 2011 году пришел в бизнес как индивидуальный предприниматель. Его небольшое предприятие занималось сбором макулатуры в Петропавловске. Ниша была абсолютно свободна, экология была никому не интересна. Вспоминает, что первый пункт приема макулатуры открыли в районе ТД «Сокол». Первые месяцы работали, что называется, «в минус». О том, что в городе принимают макулатуру, никто не знал. Организовывали акции по сбору бумажных отходов в школах, рассказывали об экологии в соцсетях и местных газетах. На вырученные деньги помогали детям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Прибыли как таковой не имели. Оставляли деньги на транспортировку макулатуры и оплату труда рабочих. Остальное, что удавалось выручить, отдавали на благотворительность.

На вопрос, почему решил заниматься именно экологическими проблемами, отвечает, что, вероятно, повлияли годы жизни в штатах. Там он работал в сфере обслуживания: в ресторанах и гостиницах. Как раз в США и увидел, как сортируют мусор: коробки, пластик, пищевые отходы – всё в отдельные контейнеры.

«Вернулся домой, чтобы внести какой-то вклад в развитие страны. Не жалею, что вернулся. Чувствую, что обладаю определенными знаниями и умениями в области экологии и могу их использовать во благо страны. Мне нравится сама идея экологии. Нужно ведь не только зарабатывать деньги, но и делать что-то полезное для города, в котором ты живешь», - сказал молодой предприниматель.

Говорит, что экологические акции проводят регулярно. В прошлом году в Петропавловске провели конкурс между жилыми дворами. Дворам, которые уделяют вниманию раздельному сбору мусора, подарили необходимый для уборки инвентарь. Устанавливали экобоксы для использованной бумаги в организациях.

Сейчас собирают по городу все ненужные, вышедшие из строя электроприборы: от зарядного устройства до холодильника. Могут бесплатно вывезти неликвидную технику даже из квартиры. Разбирают на полезные части: отдельно пластик, металл – и сдают на переработку.

«Планируем и дальше заниматься сбором электроники. Хотим, чтобы это работало по всему Казахстану. Полезные части сдаем на переработку в Алматы и Нур-Султан и далее в Европу. Переработка электронных плат – высокотехнологичный бизнес. Нужны и специалисты в этой отрасли. На процессорах, платах есть небольшое напыление золота и платины. Некоторые люди в домашних условиях, используя высокие температуры, добывают эти металлы, при этом вдыхая химикаты», - отметил К. Айсин.

В 2016 году решили попробовать собирать мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Поставили ленту, начали сортировать мусор. К. Айсин говорит, что в громадном количестве на полигон вывозят стекло. Сортировкой же его никто не занимается. Пластиковые пакеты на полигон прибывали в огромном количестве. За 20 минут собирали около 600 кг пакетов. Из-за того, что сырье это было грязным, на переработку его принимали неохотно. К. Айсин с сожалением говорит о том, что через год проект пришлось закрыть из-за нерентабельности.

«Основная проблема в том, что люди хотят за любое действие получить деньги. Даже за сортировку мусора. Живут одним днем, не думают о том, что мусор можно перерабатывать и тем самым улучшить экологию. Что важно для будущего детей, в том числе. Не говоря уже о том, что мусор просто не будет валяться на улицах. В то же время радует наша молодежь. Они понимают, что экологичность – это тренд. У них есть осознанность, что мир не выдержит такого количества мусора», - считает К. Айсин.

По его словам, активно участвуют молодые люди в экологических акциях. Приходят на уборку лесов и берегов водоемов.

«Несмотря на то, что сейчас моя компания занимается поставкой медицинского оборудования, мы не свернули экологическое направление. Будем заниматься экологическими проектами и дальше, просвещать людей, проводить акции. Хотим, чтобы дети писали проекты на экологические темы. Будем организовывать среди дворов конкурсы и прочее Я хочу использовать полученный практический опыт во благо страны», - сказал К. Айсин.