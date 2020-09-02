Экоакцию «World cleanup Day» проведут в сентябре в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ужесточат наказание за нанесение ущерба природе. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в целях повышения экологической культуры проведен ряд мероприятий, как слет экоактивистов, на котором определены экоамбассадоры. Также по поручению Президента проводилась работа по ликвидации стихийных свалок. Так, из 7,6 тысячи свалок ликвидировано более 5 тысяч», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Глава Минэкологии подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена в рамках акции «Бірге Таза Қазақстан».

«К примеру, 19 сентября планируем организовать акцию «World cleanup Day». Просим акиматы поддержать нас. Кроме того, по поручению Главы государства будет ужесточено законодательство за нанесение ущерба природе», - добавил Магзум Мирзагалиев.