Экоакцию по посадке деревьев запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 деревьев посадили в Президентском парке столицы участники экологической акции - представители общественных организаций, волонтеры, столичная молодежь и депутаты маслихата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Каждые выходные мы призываем жителей столицы участвовать в посадке зеленых насаждений. В общей сложности мы посадим 200 тысяч деревьев в пределах города, а еще 800 тысяч – на территории зеленого пояса вокруг столицы. Озеленение городов решает важную роль в улучшении экологической ситуации. Они влияют на климат, уменьшают шум, поглощают пыль, поддерживают биоразнообразие», - сообщил заместитель акима Нур-Султана Нурлан Солтамбеков.

По словам заместителя акима, до конца года в рамках благоустройства территории города в столице появятся еще 22 общественных пространства. В частности, в Президентском парке планируется создать спортивные и детские площадки, место для выгула собак.

В рамках сегодняшней акции в Президентском парке площадью 113 га посадили саженцы сосны, тополя, дуба и березы - всего более 200 деревьев. В ближайшее время планируется высадить порядка 1000 деревьев.

Глава государства неоднократно отмечал важность масштабного озеленения страны, улучшения экологической ситуации. Для этого в городе принят ряд системных мер. Как ранее сообщал аким столицы Алтай Кульгинов, особенностью озеленения в этом году стало то, что кроме дворовых территорий, парков, скверов, бульваров и жилых массивов, приступили к озеленению прилегающих территорий достопримечательностей города.

К примеру, на территории нового Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева и «Астана Балет» расположится зеленый сад, в Триатлон-парке – сиреневый, а возле «Астана Опера» появился дубовый.



