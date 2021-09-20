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Экоакцию к Всемирному дню туризма провели в Акмолинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Сентября 2021, 17:55
Экоакцию к Всемирному дню туризма провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны и в рамках открытия декады по подготовке и проведению Всемирного дня туризма в регионе прошла экологическая акция «Чистый берег», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Акция проведена на территории курортной зоны Бурабай, в местности Каракистак, между озерами Большое и Малое Чебачье.

Цель мероприятия - повышение экологической культуры местных жителей и туристов, привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты природы, а также очистка прибрежных территорий водоемов от мусора.

В экоакции приняли участие более 70 человек, представляющие трудовые коллективы управления туризма, туристского информационного центра «Visit Aqmola», акимата Бурабайского района, ГНПП «Бурабай», ТОО «Бурабай Даму», высшего технического колледжа, высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска.

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«Выражаем благодарность всем участникам за активную гражданскую позицию и поддержку акции. Данная инициатива позволила не только интересно и с пользой провести время, но внести вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Мы призываем всех граждан соблюдать чистоту окружающей среды и бережно относиться к природе родного края», - отметили организаторы.

По итогам экоакции было собрано более 60 мешков мусора.

К слову, Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, отмечается ежегодно 27 сентября.

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Акмолинская область   Туризм   Экология  
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