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Экоакция «Мы против мусора на природе!» пройдет в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 23:00
Экоакция «Мы против мусора на природе!» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 октября в 10:00 часов в столице будет организована экологическая акция «Мы против мусора на природе!» в рамках республиканской акции «Бірге – таза Қазақстан!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к проблеме загрязнения мусором лесопосадок, мест отдыха, содействие улучшению экологической обстановки в столице, пропаганда бережного отношения к окружающей среде и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

В рамках экологической акции будут проведены мероприятия по уборке от мусора территории зеленого пояса столицы, лесопосадок, мест массового отдыха граждан, различные конкурсы и мероприятия для подрастающего поколения.

Неравнодушных жителей столицы п риглашают на экологический субботник и внести свой вклад в борьбу с мусором.


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