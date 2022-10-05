Экоакция «Мы против мусора на природе!» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 октября в 10:00 часов в столице будет организована экологическая акция «Мы против мусора на природе!» в рамках республиканской акции «Бірге – таза Қазақстан!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к проблеме загрязнения мусором лесопосадок, мест отдыха, содействие улучшению экологической обстановки в столице, пропаганда бережного отношения к окружающей среде и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

В рамках экологической акции будут проведены мероприятия по уборке от мусора территории зеленого пояса столицы, лесопосадок, мест массового отдыха граждан, различные конкурсы и мероприятия для подрастающего поколения.