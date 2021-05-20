+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ЭКО:  Критерии отбора, куда обращаться астанчанкам и сколько выделено квот

20 Мая 2021 14:39
Поделиться:
ЭКО:  Критерии отбора, куда обращаться астанчанкам и сколько выделено квот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения по городу Нур-Султан Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга рассказала о том, сколько квот на ЭКО выделено на 2021 год, куда обращаться астанчанкам для получения процедуры и каковы критерии отбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Имидж государства не измеряется деньгами - политолог
Стартовал прием заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» На жалобы водителей скорой помощи Алматы ответил их директор О прекращении подачи воды предупредили жителей столичного Есильского района

«На 2021 год по всей республике почти в 10 раз было увеличено количество квот на экстракорпоральное оплодотворение. В городе Нур-Султане, если в 2020 году было 76 квот, то на этот год выделено 486 квот. На сегодня из 486 квот распределены уже 385. При управлении здравоохранения создана рабочая группа по отбору и направлению в медицинские организации женщин с бесплодием для проведения вспомогательных репродуктивных технологий. Выбор медицинской организации осуществляется самим пациентом. По Казахстану организаций, занимающихся вспомогательными репродуктивными технологиями, 27. В Нур-Султане их 4. Любая женщина, которой выделена квота, может выбрать организацию, где желает провести ЭКО», - отметила спикер.

Алия Рустемова рассказала о критериях отбора для проведения ЭКО.

«Это должна быть женщина от 18 до 42 лет включительно. Женщина должна быть здоровой соматически. Часто бывает, что женщина с опухолью головного мозга обращается к нам хотят получить квоту на ЭКО. Таким пациентам отказываем. Также с сахарным диабетом, заболеванием легких. Проведение процедур может ухудшить состояние женщины, и она просто не вынесет беременность. В первую очередь, стоит вопрос здоровья женщин. Кроме того, обязательно должна быть овуляционная способность, чтобы процедура прошла успешно. В прошлом году из выданных 76 квот 30% эффективны. На сегодня из 385 эффективность составляет 34%. Эффективность выросла.

Если женщина желает получить ЭКО, должна обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач направляет к гинекологу, а далее уже - в Центр планирования семьи. Репродуктологи и другие специалисты дальше наблюдают за женщиной, при необходимости проводят дополнительное лечение, затем направляют в рабочую комиссию для осуществления процедуры ЭКО.

Заместитель руководителя столичного управления здравоохранения отметила, что желающих получить процедуру много.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Демография  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Имидж государства не измеряется деньгами - политолог
Стартовал прием заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»
На жалобы водителей скорой помощи Алматы ответил их директор
О прекращении подачи воды предупредили жителей столичного Есильского района
Популярное
1 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
4 Сильный дождь и град: ДЧС Алматы обратился к жителям
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Имидж государства не измеряется деньгами - политолог
Ограничительные меры до конца мая продлены в Египте
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив