Эко-елку в стиле «Құрақ Көрпе»установят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Народный флешмоб запустили в Нур-Султане в честь празднования тридцатилетия Независимости Казахстана. Так, в преддверии Нового года в столице появится вязаная ёлка в стиле «Құрақ Көрпе». Изготовить детали для нее может любой желающий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Присоединиться к изготовлению «деталей» необычной новогодней ёлки смогут все желающие. Для этого ежедневно с 24 по 29 декабря с 10:00 до 20:00 ч. во Дворце мира и согласия проводятся мастер-классы по вязанию с участниками.

Проект «Эко-елка в стиле «Құрақ Көрпе» поможет решить актуальные вопросы в кризисный период. Один из них - мотивировать молодежь, в особенности из числа малообеспеченных, безработных, людей с инвалидностью и других категорий социально уязвимых слоёв к обучению, получению дополнительного заработка, развитию надомной работы, мини-производства и креативной экономики. Кроме того, навык вязания - полезный досуг (хобби), способствует снятию симптомов стресса и депрессии.

В пилотном режиме проект эко-елки был реализован в 2019 году силами мастериц из Нур-Султана, Алматы, Кокшетау, Семея. В 2020 году при поддержке акимата география проекта расширилась новыми городами и странами.

В создании теплого украшения также примут участие школьники и их родители, пенсионеры Дома престарелых, воспитанники детских домов, представители общественных фондов, посольств.

Креативный наряд для елки будет состоять из пушистой пряжи, декорирован мягкими игрушками и декоративными клубками. Все элементы соединят в единое полотно по типу традиционной казахской техники «Құрақ Көрпе».

Проект приурочен к тридцатилетию независимости Казахстана и реализуется в рамках национальной программы «Рухани жаңғыру». Эко-елка к Новому году объединит разные поколения, поможет построить социальные отношения без границ вне возраста, пола, языка, материального положения, физических возможностей.

Презентация арт-объекта Эко-елка в стиле «Құрақ Көрпе» состоится 30 декабря на бульваре Нуржол со стороны улицы Акмешит.