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Эко-елка в стиле «Құрақ көрпе» украсила бульвар Нуржол в Нур-Султане

31 Декабря 2021 14:45
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Эко-елка в стиле «Құрақ көрпе» украсила бульвар Нуржол в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На бульваре Нуржол около улицы Акмешит в Нур-Султане появилась новая достопримечательность – эко-елка, полностью связанная вручную жителями Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

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Эко-елка фисташкового цвета полностью связана вручную. В ее создании участвовало почти 300 человек, которых обучали вязанию на мастер-классах в последние несколько дней. К слову, проект можно назвать международным. Помимо казахстанцев в нем приняли участие и жители России, Кыргызстана, Узбекистана и даже США.

Высота вязаной красавицы - 7 метров вместе с логотипом. Она состоит из почти 170 тысяч петель. Вязальщики использовали более 400 мотков пряжи на создание самой елочки и игрушек к ней.

Автором и идейным вдохновителем создания эко-елки является социальный предприниматель Рахима Мукушева и социальная мастерская Bergen. Проект поддержали акимат Нур-Султана и Центр по развитию креативных индустрий при управлении культуры столицы.


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#Нур-Султан   #Новый год  
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