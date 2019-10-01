Эко-часы с участием членов Правительства пройдут в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 3 октября, в Казахстане стартует масштабная акция «Эко-часы» во всех школах республики. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, рад сообщить, что в нынешний четверг во всех школах страны начинают преподавать такой факультатив, как «Эко-часы». Этот день выбран неслучайно, 3 октября празднуется Всемирный День охраны мест обитания», - написал министр на своей странице в Twitter .

По данным министра, в акции примут участие все члены кабмина, акимы в регионах.

Министры, акимы проведут урок в казахстанских школах, а затем помогут ученикам высаживать деревья.

«Мы ожидаем, что в этот день в Казахстане будет высажено более 200 тысяч деревьев. Проведение эко-часов в Казахстане станет традиционным и, думаю, внесет значительный вклад в экологическое воспитание населения», - отметил глава Минэкологии.

Планируется, что в акции примут участие 6 тысяч школ Казахстана, более 2 млн учеников.

12 октября акция будет продолжена всеми жителями страны.