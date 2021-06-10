Эко-арт-экспозицию «Необычная реальность» представили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В современном обществе сегодня актуальны вопросы перехода к «зеленой экономике» по причине сокращения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды. По этой тематике в областном центре в историко-краеведческом музее Кокшетау прошла эко-арт-экспозиция «Необычная реальность», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

«Все объекты выполнены из остаточных материалов, которые люди обычно выбрасывают. Количество бытового мусора увеличивается с каждым днем. Ученые считают, что в течение года в среднем на одного человека приходится около 550 килограммов мусора. В нашем городе сбором и сортировкой мусора занимается компания ТОО «LS Kokshetau», - поделилась старший научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Дана Султан.

Также одной из задач является создание действенных инструментов, механизмов по совершенствованию системы управления отходами с эффективным использованием – не только государством, но и самим населением.

Кроме предприятий, специализирующихся на переработке мусора, в регионе работают и люди, которым эта проблема не безразлична. В Кокшетау решением этого вопроса занялся энтузиаст своего дела, инвалид 1-й группы Владимир Плетнев.

Переработку бытового мусора он начал практиковать три года назад. Сегодня ТОО «Кокше утилизация», благодаря энтузиазму и стойкости своего основателя, его желанию быть полезным обществу, помогать другим, стало конкурентноспособным.

Сегодня в областном центре рядом с несколькими кафе установлены специальные решетчатые контейнеры для сбора мусора. Картон «Кокше утилизация» собирает по контейнерным площадкам самостоятельно, свозит в цех, прессует и отправляет на дальнейшую переработку.

Бизнесмен не останавливается на достигнутом. В ближайших планах - привести сбор мусора в более цивилизованный вид и поставить линию по первичной переработке мусора.