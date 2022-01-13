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ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию

13 Января 2022 04:17
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ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию

ДИР-ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - В Дир-Вэлли (США) стартовал этап Кубка мира по фристайл-акробатике. В женских соревнованиях квалификацию преодолеть удалось только одной представительнице Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Успеха в отборочном раунде добилась Акмаржан Калмурзаева. Ее прыжок судьи оценили в 81,40 балла. Это позволило ей войти в число 12-ти лучших с десятым результатом. Впереди второй прыжок. Задача - попасть в шестерку лучших, которая и разыграет медали ЭКМ.

Аяна Жолдас стала 21-й, Жанбота Алдабергенова - 27-й.

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#Спорт   #США  
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