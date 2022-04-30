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    14:18, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Экипажи военных кораблей выполняют курсовую задачу в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корабли Военно-морских сил Казахстана приступили к выполнению курсовой задачи К-2 в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В рамках выполнения учебно-боевой задачи моряками отрабатываются нормативы по скрытному приготовлению корабля к бою и походу, организуется радиационная, химическая и биологическая защита, проводится подготовка к плаванию в штормовых условиях и при ограниченной видимости.

    «Проверяется организация обороны и защиты корабля в море, отрабатываются действия экипажа по борьбе за живучесть. – Морякам предстоит провести учебно-боевые действия против наземных и надводных объектов, выполнить элементы морского боя с подводной лодкой в условиях активного радиоэлектронного противодействия сил и средств противника. Экипажи проведут тренировки по спасению одиночного корабля с использованием спасательных устройств и средств», – сказал командир дивизиона разнородных кораблей капитан второго ранга Рустам Жунусов.

    Он также сообщил, что мероприятия по боевой подготовки в Вооруженных силах проводятся в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности казахстанской армии.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
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