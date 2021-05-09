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«Экипажи Победы» с песнями военных лет проехали по Таразу

Автор:  
Галина Скрипник
9 Мая 2021, 19:00
«Экипажи Победы» с песнями военных лет проехали по Таразу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В необычном формате отметили День Победы в Таразе в связи с карантинными ограничениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По городу Таразу проехали три «Экипажа Победы» - на празднично украшенных победной символикой грузовиках артисты Жамбылского областного русского драматического театра в военной форме времен Великой Отечественной войны побывали в разных уголках города, пели песни военных лет, исполняли прозу.

Старт состоялся у Вечного огня в городском парке Победы. «Экипажи Победы» проехали по центральным улицам города, по жилым массивам и микрорайонам, побывали в отдаленных пригородных поселках.

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Жители Тараза радостно встречали артистов, представших в образе Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой.

В честь Дня Победы на улицах Тараза зазвучали дорогие сердцу песни военных лет «Катюша», «День Победы», «Баллада о матери», «Три танкиста», «Синий платочек», «Смуглянка».

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В концертной программе прозвучали песни на казахском языке «Кестели орамал», «Жас қазақ», «Алия», «Бейбитшилик» и другие. Были прочитаны стихи Жамбыла Жабаева, отрывки из дневника народного героя и писателя, уроженца Жамбылской области Бауыржана Момышулы.

Отметим, что акция прошла при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований.


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