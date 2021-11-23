Экипажи корабля «Союз МС- 20» подняли на Байконуре флаги стран-участниц космического полета

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур состоялась традиционная церемония поднятия флагов стран-участниц предстоящего полета, передает коррсподент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, прибывшие на космодром Байконур 19 ноября 2021 года основной и дублирующий экипажи 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС-20) начали предстартовую подготовку.

В торжественной церемонии поднятия флагов стран, участвующих в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», приняли участие не только космонавты, но и руководители космического комплекса «Байконур», Центра подготовки космонавтов, представители дочерних организаций госкорпорации «Роскосмос» и компании Space Adventures, обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей.

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участник полета Йозо Хирано подняли флаг Российской Федерации, Юсаку Маэзава и Щун Огисо — флаг Японии, а Александр Скворцов — флаг Казахстана.

Такое мероприятие проводится с 1970-х годов, почитается всеми поколениями космонавтов и символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к старту, сообщает пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

По традиции члены дублирующего экипажа - Александр Скворцова и Щун Огисо - отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру.

У обоих экипажей также продолжается подготовка к факторам космического полета, проводятся занятия по бортовой документации транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», инструктаж по технике безопасности при работе на российском сегменте МКС и тренировки по ручному причаливанию.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» № 31 космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по коммерческому контракту с компанией Space Adventures. В космос с командиром, российским космонавтом Александром Мисуркиным, для которого предстоящий полет будет третьим по счету, летят японский бизнесмен Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.