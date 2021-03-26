Экипажи корабля «Союз МС-18» прибыли на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 марта 2021 года члены основного и дублирующего экипажей транспортного космического корабля (ТПК) «Союз МС-18» на двух самолетах Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина прибыли на Байконур для завершения предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе новой 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) основной экипаж - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир), Пётр Дубров (бортинженер) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер-2). Их дублеры – российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американский астронавт Энн МакКлейн.

Несколько часов назад космонавтов и астронавтов провожали в Звездном городке их родные и близкие, на Байконуре экипажи встретили руководители космического комплекса «Байконур».

В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Так, 27 марта 2021 года они проведут первую «примерку» в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-18». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем, отмечает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем очередной длительной экспедиции запланирован на 9 апреля 2021 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.