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вчера 23:23
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вчера 21:51
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Экипаж самолета услышал посторонний шум во время рейса «Нур-Султан – Алматы»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экипаж самолета авиакомпании SCAT услышал посторонний шум во время полета по рейсу «Нур-Султан - Алматы» и доложил об этом в аэропорт Алматы. После проверки были выявлены следы птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При выполнении рейса экипажем был отмечен одномоментный посторонний шум. Параметры двигателей, в течение всего полета, отображали абсолютную норму. Следуя утвержденным инструкциями летной эксплуатации, экипаж доложил информацию диспетчеру аэропорта Алматы. Полет и посадка прошли в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
При постполетном детальном осмотре выявлены следы птицы. Повреждений не обнаружено. В настоящий момент воздушное судно проходит процедуры диагностики, установленные требованиями технического обслуживания.
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