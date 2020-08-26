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Экипаж самолета услышал посторонний шум во время рейса «Нур-Султан – Алматы»

26 Августа 2020 02:18
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Экипаж самолета услышал посторонний шум во время рейса «Нур-Султан – Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экипаж самолета авиакомпании SCAT услышал посторонний шум во время полета по рейсу «Нур-Султан - Алматы» и доложил об этом в аэропорт Алматы. После проверки были выявлены следы птицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При выполнении рейса экипажем был отмечен одномоментный посторонний шум. Параметры двигателей, в течение всего полета, отображали абсолютную норму. Следуя утвержденным инструкциями летной эксплуатации, экипаж доложил информацию диспетчеру аэропорта Алматы. Полет и посадка прошли в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При постполетном детальном осмотре выявлены следы птицы. Повреждений не обнаружено. В настоящий момент воздушное судно проходит процедуры диагностики, установленные требованиями технического обслуживания.

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#Алматы   #Происшествия   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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