Экипаж МКС поздравил землян с датой начала космической эры человечества

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 63 года назад, 4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (позже космодром Байконур) был запущен первый искусственный спутник Земли, ознаменовавший начало космической эры человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, в этот знаменательный день прорыва человечества в космос, космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поздравили всех людей Земли с борта Международной космической станции – самого крупного на сегодня искусственного спутника Земли.

Также свои поздравления с 63-й годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) со словами благодарности ветеранам космической отрасли, космодрома Байконур опубликовали Роскосмос, администрация города Байконур, Казкосмос.

А Президент РФ Владимир Путин прислал поздравление байконурцам с 65-летием образования космодрома Байконур. Тест правительственной телеграммы опубликован на сайте городской администрации. Ведь планировалось, что юбилей Байконура, отложенный из-за пандемии с июня, будет праздноваться 4 октября, в день начала космической эры человечества.

Однако, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, карантин на территории Байконура продолжается . И в праздничной программе сегодняшнего дня – лишь онлайн концерт коллективов художественной самодеятельности на LED экранах, установленных на центральной площади города Байконура.

Из истории создания первого ИСЗ. Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королёвым в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 см, весом 83,6 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков.

Запуск был выполнен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1 440 оборотов вокруг Земли, пролетев около 60 млн км, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Дата запуска первого спутника также считается и Днем космических войск.