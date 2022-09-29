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Экипаж космического корабля «Союз МС-21» вернулся на Землю

Автор:  
Сара Кабикызы
29 Сентября 2022, 17:34
Экипаж космического корабля «Союз МС-21» вернулся на Землю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 сентября, в 16 часов 57 минут по времени Астаны экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-21» вернулся на Землю. Спускаемый аппарат приземлился 147 км юго-восточнее города Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из длительной космической экспедиции в 195 суток вернулись российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Все этапы переходы экипажа из Международной космической станции и переход на корабль, закрытие люков, процесс расстыковки и отхода корабля от станции, сам момент приземления спускаемого аппарата передавалось в прямом эфире.

Во время эфира командир корабля - байконуровец Олег Артемьев, для которого это был третий космический полет, сообщил: «Самочувствие экипажа отличное!».

В данное время прямая трансляция с места посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21» продолжается и можно еще посмотреть, как чувствуют себя экипажи.

22 сентября на МКС отправился транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22». Состоявший пуск с Байконура был очень зрелищным, и жители Казахстана поделились в соцсетях необычными фото и видео оптического эффекта космического старта.


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