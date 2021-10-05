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Экипаж космического корабля «Союз МС-19» успешно стартовал с Байконура

Автор:  
Сара Кабикызы
5 Октября 2021, 15:11
Экипаж космического корабля «Союз МС-19» успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 5 октября 2021 года, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Международную космическую станцию отправились российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в задачи которых входит съемка первого художественного фильма в космосе. В сюжете драмы с рабочим названием «Вызов» - рассказ о женщине-враче, которая в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

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Пуск прошел в штатном режиме. Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» был произведен с 31-ой площадки космодрома в назначенное время, в 14 часов 55 минут по времени Нур-Султана.

На Байконуре стояла отличная погода, ясная, безоблачная. Многочисленные гости, в числе которых известные российские актеры, космонавты, руководство Первого канала, родные и близкие экипажа, представители СМИ могли следить за траекторией полета корабля.

Отделение ступеней ракеты-носителя состоялось согласно циклограмме. Примерно через девять минут после старта корабль «Союз МС-19» был выведен на орбиту. И только после этого долгожданного сообщения ведущих прямого репортажа все наблюдатели пуска захлопали в ладоши. Старт успешный!

Сближение корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией пройдет по короткой, двухвитковой схеме. То есть экипаж МКС-66 должен добраться до МКС примерно через 3 часа 17 минут.

Как сообщалось, прямой эфир с Байконура начался за три часа до старта.

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