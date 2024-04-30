Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю после шести месяцев нахождения на китайской орбитальной станции, передает агентство Kazinform.

-Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17» с тайконавтами на борту приземлилась во вторник на посадочной площадке «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, - сообщает киатйское агентствоXinhua.

Члены экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-17» Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь покинули возвращаемую капсулу после приземления. Состояние здоровья космонавтов хорошее, а миссия увенчалась успехом, сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Ротация экипажей на космической станции «Тяньгун» осуществлена в минувшие выходные. Новый экипаж «Шэньчжоу-18» уже приступил к работе на орбитальной станции.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» находится на высоте около 400 км, и представляет собой объект в виде буквы «Т». Она введена в штатный режим в 2022 году и рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей).