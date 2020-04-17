Экипаж корабля «Союз МС-15» благополучно приземлился в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-15» совершил посадку в заданном районе в Карагандинской области. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время прямой трансляции было включение из Байконура - представитель Роскосмоса рассказал о том, что работа по встрече космонавтов в условиях карантина была непростой. Место дислокации поисково-спасательной группы было перенесено на Байконур из-за того, что аэропорты городов Караганды и Жезказгана, куда обычно прибывали воздушные суда группы спасения космонавтов, закрыты из-за пандемии коронавируса.

Прямое включение с места посадки экипажа состоялось спустя некоторое время после приземления космонавтов. Погода хорошая, ясный, солнечный день в казахской степи. Первым из капсулы достали российского космонавта Олега Скрипочку, второй стала американка Джессика Меир и третьим из капсулы достали астронавта NASA Эндрю Моргана, который работал на орбите больше всех из этого экипажа - 10 месяцев и 39 часов работы в открытом космосе.

Как прокомментировал находящийся в телестудии Роскосмоса космонавт Александр Лазуткин, судя по видеокадрам, экипаж чувствует себя хорошо.

После медицинского мониторинга состояния, экипаж на машинах направился к вертолетам, на которых космонавт и астронавты сразу вылетают в Байконур. Оттуда Олег Скрипочка на самолете оправится в Москву, в Звездный городок, а американцы из Байконура поедут в Кызылорду, откуда у них запланирован авиарейс на Хьюстон.

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» находился в составе Международной космической станции с 25 сентября 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе.

На борту Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.