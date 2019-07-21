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Экипаж корабля «Союз МС-13» перешел на МКС
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) перешел в воскресенье на борт Международной космической станции (МКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
На борту МКС новый экипаж встретили россиянин Алексей Овчинин и американцы Кристина Кук и Ник Хейг.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с «Союзом МС-13» была запущена с 1-й стартовой площадки Байконура («Гагаринского старта») в субботу в 19:28 мск (в 22 часа 28 минут 21 секунду по времени Нур-Султана - прим. Казинформа).
Корабль причалил к станции после шестичасового полета и пристыковался к ней в автоматическом режиме в 01:47 мск (в 04:47 по времени Нур-Султана- прим. Казинформа).
В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме - без участия экипажа.
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