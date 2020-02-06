Экипаж корабля «Союз МС-13» благополучно вернулся на Землю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» вернулся на Землю точно в назначенное время, 6 февраля , в 15 часов 12 минут по времени Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент посадки спускаемого аппарата транслировался в режиме онлайн на сайте и социальных сетях Роскосмоса. «Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие космонавта Александра Скворцова и астронавтов Луки Пармитано, Кристины Кук хорошее», сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

ЦПК опубликовал с места посадки корабля «Союз МС-13» фоторепортаж под названием «Утесы» дома!», в котором запечатлены яркие эмоции экипажа. Для командира корабля, летчика-космонавта Роскосмоса, Героя России Александра Скворцова этот полет был третьим по счету.

Понятна особая радость американки Кристины Кук, которая отправилась в свой первый полет в марте 2019 года вместе с экипажем (Овчинин-Хейг), пережившим в предстоящем полете аварию на старте, затем космическая миссия Кук была продлена почти на полгода, в итоге она стала рекордсменкой среди женщин-космонавтов.

Для лётчика-испытателя, полковника ВВС Италии Луки Пермитано, ставшего шестым астронавтом Италии и 532-й астронавтом мира, это был второй космический полет.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Александра Скворцова и Луки Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кристины Кук - 328 дней 14 часов!

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» находился в составе Международной космической станции с 21 июля 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.), отмечает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.

На МКС до прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-16», запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.