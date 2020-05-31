Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС спустя три часа после стыковки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовавший 30 мая 2020 года со стартовой площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида пилотируемый корабль Илона Маска Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция приближения корабля к МКС и момента стыковки со станцией велась на сайтах NASA и SpaceX.

Стыковка корабля с Международной космической станцией состоялась 31 мая в 20 часов 17 минут по времени Нур-Султана.

Открытие люков между кораблем и МКС и переход на борт МКС астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена должно было произойти раньше, но возникли сложности со связью с Землей по проводной линии МКС.

После прибытия на орбитальную станцию и завершения автоматической стыковки корабля командир МКС Кристофер Кэссиди приступил к подключению системы электроснабжения и проводной связи между прибывшим аппаратом и станцией. Корабль Crew Dragon был интегрирован в систему МКС и получал питание от станции, но произошел сбой в системе связи. Спустя некоторое время связь по линии МКС была налажена, и астронавты продолжили подготовку перехода на МКС.

Как сообщила компания SpaceX, экипажу разрешат войти на станцию приблизительно в 23 часа 34 минуты по времени Нур-Султана. Во время прямой трансляции с борта корабля участники онлайн эфира видели, как американские астронавты готовятся к переходу на станцию, частью подготовки является уборка космического корабля. «Переход астронавтов на станцию будет возможен после выравнивания давления в шлюзовом отсеке и проверки герметичности», комментировали ведущие прямого репортажа.

И вот в 23 часа 20 минут по времени Нур-Султана люки между кораблем и МКС были открыты! В космическом доме экипаж первого пилотируемого корабля Илона Маска встретили российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Астронавты НАСА Херли и Бенкен будут оставаться на МКС в течение трех месяцев, после чего вернутся на Землю для завершения испытательного полета Crew Dragon.

Основатель компании Space X Илон Макс, комментируя полет созданного им пилотируемого корабля, отметил: «Этот корабль, созданный людьми, для людей. Я думаю, человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни. Запуск Crew Dragon «найдет отклик у тех, кто в душе исследователь». Эта миссия, по словам Маска, стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». В то же время он отметил, что «объявлять победу» пока рано: теперь перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь.