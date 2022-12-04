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Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» вернется на Землю 4 декабря

4 Декабря 2022, 11:20
Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» вернется на Землю 4 декабря

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Спускаемый аппарат космического корабля «Шэньчжоу-14» совершит посадку в степи в автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) на севере Китая в воскресенье. Об этом объявило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления, китайские космонавты, члены экипажа космического корабля «Шэньчжоу-14», завершившие все запланированные миссии, вернутся на Землю 4 декабря. Экипаж приземлится на посадочную площадку «Дунфэн» на территории АРВМ.

3 декабря на орбитальной станции КНР китайские космонавты впервые осуществили ротацию пилотируемых кораблей «Шэньчжоу». Экипажи провели символическую церемонию передачи ключей от космической станции.

По сообщению Центрального телевидения Китая (CCTV), подготовлен космический корабль «Шэньчжоу-16» на случай аварийно-спасательных работ на китайской орбитальной станции.

Завершена сборка и проведены все испытательные работы космического корабля «Шэньчжоу-16», и он находится в режиме ожидания для аварийно-спасательных работ, сообщает CCTV.

Как ранее сообщалось, 30 ноября космический корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту состыковался с орбитальной станцией. Миссия «Шэньчжоу-15» стала первой пилотируемой после того, как завершена сборка конфигурации космической станции в форме «Т». С этого момента орбитальная станция находится в долгосрочном пилотируемом режиме.

Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет.

Фото: pbs.twimg.com


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