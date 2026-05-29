Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

В пятницу члены экипажа китайской пилотируемой миссии «Шэньчжоу-21» благополучно вернулись на Землю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Капсула возвращаемого аппарата с тремя космонавтами на борту совершила посадку на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.

Состояние здоровья всех членов экипажа оценивается как хорошее. Космонавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан находились на орбите почти 7 месяцев после запуска корабля 31 октября 2025 года.

В Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) миссию «Шэньчжоу-21» признали полностью успешной.

В ее задачи входило проведение научных исследований, выходы в открытый космос и обслуживание грузов. Экипаж также установил на станции системы защиты от космического мусора и смонтировал внешнее оборудование.

Ранее сообщалось, что Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23».