Экипаж и пассажиры аварийно севшего самолета живы и здоровы - акимат ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Экипаж и пассажиры аварийно севшего близ аэропорта Усть-Каменогорска самолета живы и здоровы. Такое сообщение распространил акимат Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу акимата в Facebook.

«Уважаемые жители региона, сегодня в 26 февраля в 12:26 часов в районе села Прапорщиково Глубоковского района экипаж рейса КОЖ1477 самолёта Ан-2 ТОО «Авиакомпания Орлан-2000» с бортовым номером 0001 произвел аварийную посадку. Самолёт летел по направлению Усть-Каменогорск - Аксуат по санитарному заданию. В полете задание было отменено, борт обратно возвращался в Усть-Каменогорск. Но в районе с. Прапорщиково со 124 курса произошло возгорание двигателя. На борту было пять человек. Экипаж и пассажиры живы и здоровы», - отметили в акимате.

Также акимат опубликовал фамилии членов экипажа и пассажиров самолета: Асаубаев, Халитов – врачи, Шкулов, Шалыгин, Иванов – экипаж.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска. У воздушного судна произошло возгорание двигателя.