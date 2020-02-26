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Экипаж и пассажиры аварийно севшего самолета живы и здоровы - акимат ВКО

26 Февраля 2020 14:51
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Экипаж и пассажиры аварийно севшего самолета живы и здоровы - акимат ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Экипаж и пассажиры аварийно севшего близ аэропорта Усть-Каменогорска самолета живы и здоровы. Такое сообщение распространил акимат Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу акимата в Facebook.

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«Уважаемые жители региона, сегодня в 26 февраля в 12:26 часов в районе села Прапорщиково Глубоковского района экипаж рейса КОЖ1477 самолёта Ан-2 ТОО «Авиакомпания Орлан-2000» с бортовым номером 0001 произвел аварийную посадку. Самолёт летел по направлению Усть-Каменогорск - Аксуат по санитарному заданию. В полете задание было отменено, борт обратно возвращался в Усть-Каменогорск. Но в районе с. Прапорщиково со 124 курса произошло возгорание двигателя. На борту было пять человек. Экипаж и пассажиры живы и здоровы», - отметили в акимате.

Также акимат опубликовал фамилии членов экипажа и пассажиров самолета: Асаубаев, Халитов – врачи, Шкулов, Шалыгин, Иванов – экипаж.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска. У воздушного судна произошло возгорание двигателя.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Акимат,
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