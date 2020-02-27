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Экипаж Diamond Princess покинет судно после 20-дневного карантина

27 Февраля 2020 11:25
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Экипаж Diamond Princess покинет судно после 20-дневного карантина

ТОКИО. Kyodo - КАЗИНФОРМ - Члены экипажа круизного судна Diamond Princess, которое было помещено на карантин в японском порту Иокогама в связи со вспышкой нового коронавируса, начнут покидать судно сегодня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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По данным Министерства здравоохранения Японии, высадка может продлиться несколько дней. Члены экипажа, в том числе иностранные граждане, временно останутся под наблюдением врачей в префектуре Сайтама недалеко от Токио.

На борту круизного лайнера находились 3 700 пассажиров и членов экипажа из 56 стран и регионов, когда он прибыл в порт Иокогама в начале этого месяца. Последние пассажиры сошли на берег еще на прошлой неделе.

Япония подтвердила почти 900 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых связано именно с судном, находившимся на карантине.

Карантин начался третьего февраля после того, как судно сделало остановки в Гонконге, Вьетнаме и Тайване, а также в самой южной префектуре острова Окинава.

Напомним, на борту круизного судна «Diamond Princess» находились две женщины и двое детей из Казахстана. 23 февраля они вернулись в Казахстан и были помещены на карантин в столице.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Япония, Пневмония в Китае,
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