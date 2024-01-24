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    17:49, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Экибастузца за убийство знакомого осудили на 13 лет

    место убийства
    Фото: департамент полиции Павлодарской области

    В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого и скрылся. Убийство произошло в июле прошлого года в Экибастузе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчину с ножевыми ранениями нашел прохожий, который и вызвал скорую помощь и полицию. Известно, что погибший - житель Баянаульского района, в город он приехал на заработки. В тот день вместе со знакомыми он распивал спиртные напитки. Посиделки в квартире закончились только под утро.

    Утром женщины уехали, а мужчины вышли во двор дома, где экибастузец нанес своему знакомому ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.

    - Осужденный мужчина вызвал такси и уехал в Астану, где и был задержан оперативниками Экибастуза. Следствием вина его была полностью доказана и судом оглашен приговор. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил наказание - 13 лет лишения свободы, - рассказал заместитель начальника УП города Экибастуза Валентин Бримжанов.

    Отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исправительной системы особого режима.

    Теги:
    Суды Борьба с преступностью Экибастуз Убийство
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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