Экибастузца за убийство знакомого осудили на 13 лет

В Павлодарской области вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого и скрылся. Убийство произошло в июле прошлого года в Экибастузе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужчину с ножевыми ранениями нашел прохожий, который и вызвал скорую помощь и полицию. Известно, что погибший - житель Баянаульского района, в город он приехал на заработки. В тот день вместе со знакомыми он распивал спиртные напитки. Посиделки в квартире закончились только под утро.

Утром женщины уехали, а мужчины вышли во двор дома, где экибастузец нанес своему знакомому ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.

- Осужденный мужчина вызвал такси и уехал в Астану, где и был задержан оперативниками Экибастуза. Следствием вина его была полностью доказана и судом оглашен приговор. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил наказание - 13 лет лишения свободы, - рассказал заместитель начальника УП города Экибастуза Валентин Бримжанов.

Отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исправительной системы особого режима.