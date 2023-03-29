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Экибастузтеплоэнерго оштрафовали на 27,6 млн тенге

Жанара Мухамедиярова
29 Марта 2023, 16:15
Экибастузтеплоэнерго оштрафовали на 27,6 млн тенге

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области, в рамках проводимой прокуратурой города Экибастуз проверки деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго», проверили монополиста на предмет соблюдения законности в сфере естественных монополий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Учитывая систематическое несоблюдение ТОО «Экибастузтеплоэнерго» параметров утвержденного температурного графика в отопительный сезон 2022-2023 годов в виде некачественной поставки тепловой энергии жителям г. Экибастуз, ДКРЕМ возбудил пять административных производств по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 27 600 000 тенге.

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» оплатило штрафы в течение 7 суток в сокращенном порядке в размере 50% от суммы штрафа в размере 13 800 000 тенге согласно статье 811 Кодекса об административных правонарушениях.


Павлодарская область   Отопительный сезон   Экибастуз  
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