Экибастузтеплоэнерго оштрафовали на 27,6 млн тенге

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области, в рамках проводимой прокуратурой города Экибастуз проверки деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго», проверили монополиста на предмет соблюдения законности в сфере естественных монополий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Учитывая систематическое несоблюдение ТОО «Экибастузтеплоэнерго» параметров утвержденного температурного графика в отопительный сезон 2022-2023 годов в виде некачественной поставки тепловой энергии жителям г. Экибастуз, ДКРЕМ возбудил пять административных производств по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 27 600 000 тенге.

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» оплатило штрафы в течение 7 суток в сокращенном порядке в размере 50% от суммы штрафа в размере 13 800 000 тенге согласно статье 811 Кодекса об административных правонарушениях.