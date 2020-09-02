Экибастузские пожарные вынесли из горящей квартиры трех человек

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Пожарные вынесли троих людей из горящей квартиры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Ломоносова поступило на пульт «101» в 20.23. На место пожара выехали караульные отделения специализированной пожарной части №2 и пожарной части №6 под руководством Тусупова Дидара и Бутенева Руслана», - сообщила журналистам пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На месте ЧП старший инженер специализированной пожарной части Д. Тусупов дал команду сделать разведку с предварительным боевым развёртыванием. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, в том числе шесть детей.

«Пожарные эвакуировали по лестничному маршу ещё десять человек. В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило, что дверь квартиры, где происходил очаг горения, закрыта, - добавили в ДЧС региона. - Командир отделения СПЧ №2 Беков Жанат и старший пожарный-спасатель Мухажанов Наурыз с помощью специального инструмента открыли железную дверь и обнаружили хозяина квартиры - мужчину 1975 года рождения на полу в бессознательном состоянии. Они эвакуировали пострадавшего на улицу, где передали его бригаде скорой помощи».

Из той же квартиры с отравлением продуктами горения средней и тяжёлой степеной были эвакуированы мужчина 1975 года рождения и женщина 1991 года рождения. Всех пострадавших госпитализировали в экибастузскую горбольницу. По сведениям департамента, огонь был локализован в 20 часов 46 минут и полностью ликвидирован в 20.59.

«Днём первого августа на автомобильной дороге Павлодар-Нур-Султан полностью выгорел автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport». Сообщение об этом поступило к дежурному единой диспетчерской службы в 12 часов 15 минут, - отметили спасатели. - Пожарные эвакуировали два газовых баллона ёмкостью пять литров и одну канистру с дизельным топливом ёмкостью 20 литров. Причиной пожара стало короткое замыкание электрических проводов».

Фото ДЧС Павлодарской области.