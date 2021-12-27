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Экибастузские пожарные провели конкурс на лучшую снежную фигуру

27 Декабря 2021 09:53
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Экибастузские пожарные провели конкурс на лучшую снежную фигуру

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Победила ледяная скульптура дежурной смены №2 пожарной части №2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Пожарные вылепили из снега тигра – символ наступающего 2022 года.

«Второе место заняла ледяная пожарная машина дежурной смены №4», – рассказал заместитель начальника СПЧ-2 майор гражданской защиты Кенес Жумабай.

Третьими стали пожарные из дежурной смены №3 со своим снежным «коллегой».


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