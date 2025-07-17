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    10:09, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Экибастузская ГРЭС-1 занижала налоги: выявлено 421 млн тенге неуплаты

    В ходе надзорной деятельности прокуратурой города Экибастуз установлены факты неполной и несвоевременной уплаты налогов крупными предприятиями региона, передает агентство Kazinform.

    Экибастуз ГРЭС-1
    Фото: gres1.kz/

    ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» при ремонте оборудования отнесены на вычет суммы по товарам, работам и услугам, которые не связаны с деятельностью для получения дохода.

    В результате не уплачены налоги на общую сумму 421 млн тенге.

    Кроме того, в деятельности ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» выявлено снижение оборота по реализации продукции, что также повлияло на поступления в бюджет — сумма недоплаты составила 550 млн тенге.

    По акту надзора фискальными органами был проведён камеральный контроль, а также организованы административные заслушивания с участием налогоплательщиков.

    По итогам проведенной работы все выявленные нарушения устранены, налоговые обязательства предприятиями исполнены в добровольном порядке, а недостающие суммы полностью перечислены в государственный бюджет.

    Теги:
    Экибастуз Прокуратура Налоги
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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