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Экибастузец трижды попался пьяным за рулем

6 Декабря 2021 15:00
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Экибастузец трижды попался пьяным за рулем

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ –Индивидуальный предприниматель многократно получал штрафы и был судим за нарушения ПДД на дорогах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«32-летний житель города Экибастуза Павлодарской области является индивидуальным предпринимателем. За последние три года он трижды задерживался полицией за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, сам водитель на путь исправления не встаёт и считает, что поступает правильно. В первый раз он был задержан 15 сентября 2018 года за управление автотранспортом в пьяном состоянии в городе Экибастуз.

«Тогда полицейскими в отношении водителя было возбуждено административное производство, постановлением суда водитель был лишён права управления транспортными средствами сроком на 8 лет», - рассказал командир роты патрульной полиции Экибастуза Азамат Куркебаев.

Но 16 ноября 2018 года он вновь сел за руль в пьяном виде, зная, что управлять автотранспортом ему запрещено судом. Управление полиции провело досудебное расследование, дело было рассмотрено в суде. Его постановлением водитель лишён права занимать определённую должность и лишён права управления транспортными средствами до 2026 года. Дата погашения судимости - 26 апреля 2024 года. Мужчина взят на контроль службы пробации, добавили в ДП.

«В апреле 2019 года 32-летний водитель вновь был задержан сотрудниками полиции за управление автомашиной в состоянии опьянения. В отношении водителя вновь было начато досудебное расследование – 26 апреля 2019 года дело было рассмотрено в суде, где водитель был признан виновным и осуждён к привлечению к общественным работам», - сказал Азамат Куркебаев.

Не дожидаясь окончания срока, 27 ноября 2021 года мужчина вновь нарушил правила дорожного движения. Около 12.40 в городе Экибастуз, на улице Беркимбаева, инспекторы роты патрульной полиции остановили «Opel Vectra» за нарушение правил маневрирования. Водителем оказался тот же мужчина. В отношении водителя было возбуждено два административных производства. Материал направлен в суд.

«Решением суда за это нарушение к водителю применён административный штраф в размере 50 месячных расчётных показателей (145 850 тенге - Казинформ). Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку», - дополнили в правоохранительных органах.

С начала 2021 года павлодарские полицейские привлекли к ответственности 1310 водителей, управлявших транспортными средствами в пьяном состоянии.

Напомним, недавно житель Нур-Султана в Павлодаре снимал видео прямо во время езды за рулём.

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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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