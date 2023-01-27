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Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева

27 Января 2023, 10:29
Екатерина Шульман стала профессором КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный политолог Екатерина Шульман стала associate professor КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева. Она будет преподавать политологию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Екатерина Шульман на этой неделе провела лекцию для студентов и магистрантов университета, а также выступила с общественной лекцией на тему «Казахстан: меняющееся общество, меняющиеся ценности» в рамках социального проекта «M.Narikbayev Public lecture», в качестве слушателей пришло более 600 человек.

Екатерина Шульман провела первую лекцию для студентов на тему «Анализ геополитической ситуации на Евразийском пространстве: взгляд политолога». После состоялась лекция для магистрантов на тему «Информационный «серфинг»: советы эксперта по развитию навыков грамотного политического анализа».

Екатерина Шульман – политолог и публицист, кандидат политических наук, эксперт по проблемам законотворчества.



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