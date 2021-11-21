Екатерина Шабалина завоевала «бронзу» на Кубке Африки
НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Екатерина Шабалина завоевала бронзовую медаль на Кубке Африки по триатлону на спринтерской дистанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вчера в Дахле (Морокко) прошел Кубок Африки по триатлону на спринтерской дистанции. В соревновании приняли участие 37 триатлетов категории Elite из 15 стран мира.
«Единственная представительница Казахстана, выступавшая на этом старте, Екатерина Шабалина завоевала бронзовую медаль с итоговым временем 01:01:34. Первое и второе места заняли японки Минори Икено (01:00:57) и Чисато Накаджима (01:01:12)», - рассказал старший тренер Нур-Султана по триатлону Мурат Аубакиров.
Высшую награду среди мужчин завоевал марокканец Джавад Абдельмула (00:52:27), который одержал победу на недавнем Кубке мира в Тхонъёне. Второе место занял японец Рен Сато (00:52:32), третье – россиянин Денис Колобродов (00:52:38).
Казахстанская федерация триатлона поздравляет спортсменку с успешной гонкой.
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