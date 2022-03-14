Екатерина Айдова остановилась в шаге от медали на ЭКМ в Нидерландах

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова успешно выступила на дистанции 1000 метров на финальном этапе Кубка мира в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка остановилась в шаге от завоевания медали. Айдова финишировала четвертой, уступив победительнице 1.89 секунды.

Выиграла соревнования японка Михо Такаги. Второе место - у Бриттани Боуи (США). Кими Гетц (США) стала третьей.