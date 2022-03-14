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    00:29, 14 Март 2022 | GMT +6

    Екатерина Айдова остановилась в шаге от медали на ЭКМ в Нидерландах

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    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Екатерина Айдова успешно выступила на дистанции 1000 метров на финальном этапе Кубка мира в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсменка остановилась в шаге от завоевания медали. Айдова финишировала четвертой, уступив победительнице 1.89 секунды.

    Выиграла соревнования японка Михо Такаги. Второе место - у Бриттани Боуи (США). Кими Гетц (США) стала третьей.


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