Эхинококкоз обнаружили у двух жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два случая эхинококкоза – тяжелого глистного заболевания. Источником заражения могли стать домашние животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, возбудителем заболевания является ленточный червь, паразитирующий в кишечнике плотоядных животных. В организме кошек и собак паразит развивается из личиночной до взрослой стадии. Человек может заразиться, контактируя с фекалиями своих питомцев.

У сельскохозяйственных животных источником заражения служат их мясо, печень, легкие и другие органы. При недостаточной термической обработке личинки сохраняют жизнеспособность и попадают с пищей в кишечник человека, а в дальнейшем – в его печень или другие органы.

Зародыши проникают через слизистую оболочку желудка или кишечника в кровь и лимфу и разносятся по органам и тканям.

«Попав туда, эхинококковый пузырь продолжает расти, иногда даже достигая размера головы новорожденного ребенка. Увеличиваясь в объеме, паразит давит на соседние органы. Пока эхинококковая киста еще мала, жалоб у больных практически нет. Эхинококкоз в этой стадии обнаруживается случайно: во время оперативных вмешательств по поводу других заболеваний, при профилактическом рентгенологическом осмотре», - проинформировала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Бекумова.

Основные меры профилактики эхинококкоза заключаются в отлове бродячих и бездомных собак. Владельцам собак необходимо держать их под постоянным надзором ветеринарных врачей и проводить дегельминтизацию четыре раза в год.

«Обнаруженные при убое скота пораженные эхинококкозом органы надо глубоко закапывать или сжигать, нельзя их вывозить на свалку или спускать в канализацию. Категорически запрещается скармливать собакам внутренние органы пораженных животных. Детям, которые очень любят животных, обязательно объяснить, что им не следует играть с бездомными, бродячими собаками во дворах и на улице. Нельзя целовать домашних животных, пускать их в свою постель, кормить из общей посуды и держать их на кухне», - добавила Салтанат Бекумова.